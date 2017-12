Jinak než luxusně vypadat neumí: Dana Morávková je dokonalý důkaz toho, že stárnutí nemusí být poznat!

Dana Morávková Super.cz

Marná sláva, pro herečku Danu Morávkovou (46) platí, že čím je starší, tím atraktivněji působí! A přitom jako by naopak vůbec nestárla. Hvězdu Ordinace v růžové zahradě 2 prostě nelze neobdivovat.

Řešili jsme spolu to, jak vzpomíná na hraní Dory v dvou filmech Z pekla štěstí. První díl se točil před osmnácti lety a Dana byla zrovna čerstvou maminkou.

„Na natáčení se mnou byl i manžel a syn. Měla jsem jen pár natáčecích dnů. Petr poctivě jezdil po poli a drncal kočárkem. O rok později byla role už větší. Letos budou filmy opakovat, tak se moc těším,“ řekla Super.cz Morávková, která vůbec nechtěla rozebírat, jestli se lépe cítila dnes, nebo tehdy.

„Člověk se moc nemění, já také ne. Ty důležité věci mám pořád stejně. Spravedlivé ale je, že všichni stárneme stejně. I já,“ řekla důrazně, přestože se nám tomu nechce moc věřit.

Potkali jsme se na křtu prvního hvězdného selfie kalendáře pro charitativní účely.

„Selfíčka si děláme, když vyjedeme do zahraničí a nechceme nikoho otravovat s tím, aby nás fotil. Do selfie kalendáře jsme se ale fotili poprvé. Má v podtitulu Splň si sen a má pomáhat nejen dětem, ale i dospělým, kteří jsou v nesnázích. To mi přijde jako krásná věc,“ dodala stále půvabnější Dana Morávková. ■