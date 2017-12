Ilona Csáková se rázně postavila proti Michalu Davidovi i Slavíkům. Co o nich řekla?

Ilona Csáková Michaela Feuereislová

Objevila se další pěvecká hvězda, která by snad byla nejradši, kdyby letitá anketa popularity zanikla! Ilona Csáková (47) se vyjádřila k aktuální kauze Českého slavíka, jehož pořadatelé odebrali Ortelu část hlasů kvůli údajným nepřípustným manipulacím a podvodům fanoušků. A zatímco takoví hudebníci z No Name organizátory brání , členové bandu Kabát cenu vrátili a Michal David (57) si ji přehodil (místo Slavíka za druhé místo mezi zpěváky si vzal sošku pro třetí pořadí). Ilona Csáková se pustila nejen do firmy, ale i do kolegy!

„Michal David jede vyměnit stříbrného Slavíka za bronzového. No a jen si ho přehodí a jede dál. Pardon? Tak to je hustá devalvace. Tak jak to tedy je? Chápete to? Fakt už nevím, čemu mám v téhle zemi věřit!“ rozčílila se na své sociální síti.

Nejvíc ji mrzí zklamání fanoušků, kteří se v dobré víře snažili podpořit své favority.

„A co ti, kteří posílali hlasy a věřili tomu? Jak ti k tomu přijdou? Vůči nim je to nefér. Tak aspoň procitnou. Stejně to je újma. Jenže my jsme národ hravý. Co budeme teď dělat?“ pokládá řečnickou otázku Ilona, která byla v letech 1996-1998 v kategorii zpěvaček druhá, v roce 1999 pak třetí.

Mnozí pořadatelské firmě Musica Bohemica právě vyčítají to, že lidé investovali do esemesek a tak se mohou cítit podvedeni tím, že jejich hlasy nebyly uznány nebo s nimi bylo manipulováno.

Esemesky ale nejsou za prémiovou cenu, posílají se na obyčejné, klasické číslo, takže ten, kdo má neomezený tarif, nic navíc neplatil.

Agentura se od začátku brání i tím, že postupovala naprosto v souladu s pravidly, když zasáhla proti neobvyklým výzvám o nedovolené podpoře jistého interpreta. Šéf agentury Jaroslav Těšínský navíc připomíná, že i Ortel potvrdil, že se jeho fandové nechovali fér. Pořadatel ale uznává, že i vlivem současného skandálu se musí anketa výrazně proměnit. ■