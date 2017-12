Hvězda Tváře si svou milou úzkostlivě hýčká. Aby ne, když vypadá takhle

Adam Mišík a Diana Kratochvílová jsou krásný pár. Super.cz

Modelka ze stáje Czechoslovak Models se za pár dní chystá odjet do Los Angeles za prací, kde stráví i svátky. Zpěvák, který má ve městě andělů řadu pracovních kontaktů, se za ní možná přijede podívat. „V LA jsem dlouhou dobu žil a mám to tam rád. Když tam bude Dianka, tak to tam možná přijedu zkontrolovat a zjistit, jak se tam má,” říká Mišík

„Budu tam přes Vánoce a Nový rok sama, což není úplně příjemné, tak mě třeba přijede navštívit,” potvrdila partnerova slova Diana.

Dvojici jsme zpovídali na finále modelingové soutěže Czechoslovak TopModel. Vítězkou letošního ročníku se stala čtrnáctiletá Kateřina Stará. Druhou a třetí příčku obsadily Beáta Abra (15 let) a Berenika Vojtěchová (17 let). ■