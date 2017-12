Pyšná máma: Kynychová chválí syna za televizní kariéru, v budoucnu ho ale vidí úplně někde jinde

Na své děti je známá cvičitelka náležitě hrdá. Herminapress

Ve výchově jí například pomáhá i to, že se všechny děti zúčastňují všech jejích charitativních aktivit. Včetně každoroční akce Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou.

„Holky tu jsou, Filip už tradičně chodí na pódium předávat ceny, má na sobě ježka, oblek od sponzora. Je technicky zdatný, tak si tam upravil ventilátor, aby v tom ježkovi vydržel,“ řekla Super.cz na akci Hanka.

Na syna je obzvlášť hrdá.

„Filip zkouší štěstí v teenagerovské televizi. Po natáčení vždy přijde s tím, že to byly hrozné nervy. Vedla jsem ho sice k tomu, aby uměl artikulovat, vyslovovat a formulovat myšlenky, ale nikdy nebyl na rétorice. To ho v televizi naučili. Ale myslím si, že jeho životní parketa to nebude. Cítí se spíš jako kovář. Chtěl by to skloubit s tím, že si sem tam něco odmoderuje. Když mu to půjde, přeju mu samozřejmě moc štěstí,“ tvrdí Hanka.

A jak se ona vůbec dostala k charitě?

„Měla jsem tehdy pocit, že ve mně něco vevnitř vře a že bych chtěla pomáhat. Tak jsem se zamyslela, kde. Srdce mě táhlo do dětských domovů, chtěla jsem vidět, jak tam děti žijí. Ještě dřív, než jsem si vybrala svoje povolání, chtěla jsem totiž pracovat v SOS vesničkách, takže jsem věděla, že tomu je moje srdce nakloněné. Dnes je moje pomoc hlavně v tom, že děti jsou se mnou šťastné a já s nimi,“ myslí si.

V projektu si prý hlavně předává s dětmi emoce a radost. „Je to pro mě povznášející aktivita. Mám radost, když se pokaždé podaří uskutečnit další ročník a najdou se pro něj sponzoři,“ dodala Kynychová, které to na akci pořádně slušelo. ■