Vítejte v blonďatém centru rozkoše! Obnažená venezuelská bohyně působí statisícům mužů problémy s tlakem

Jedna z nejúspěšnějších venezuelských modelek Francesca Larrain (21) Profimedia.cz

Svět se chvěje v návalu zloby na muže, kteří berou ženy pouze jako objekty ideální k intimním hrátkám. Jakmile někdo v Evropě zasadí ženu do reklamy, a ta je stylizována do nějaké smyslné pózy, má rázem zaděláno na problém. V tuzemsku na takové tvůrce, či zadavatele, čeká dokonce anticena, která je má pranýřovat, tzv. Sexistické prasátečko. V jinak prudérní Americe je to ale jiné!