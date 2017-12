Mikuláš naděluje i měkké dárky. A s velkými slevami!

Luxusní košilka nemusí být přepych

Pořiďte si ji právě teď a tady a dostanete luxus za cenu standardu. To už za to stojí, ne? Košilka Azalia je důkazem toho, že elegance může splňovat i požadavky na pohodlí. Jemný úplet, vrchní vrstva z perleťové šedomodré krajky a dva svislé švy, které pomáhají krásně vymodelovat oblast prsou. To je celé tajemství téhle krásky.