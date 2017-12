Melounová sezóna pokračuje: Hvězda dala nakouknout do útrob šatů tak hluboko, že by i peklo studem ztuhlo!

Britská moderátorka Lizzie Cundy a další z jejích zajímavých outfitů. Foto: Super.cz/Profimedia

Je známá svojí zálibou v šatech, které nejen šokují svými barevnými tóny, ale musí zároveň splňovat další nutnou podmínku: odhalit toho co nejvíce z vnad její „božské figury“, kterou je populární londýnská moderátorka Lizzie Cundy (47) i tři roky před padesátkou stále tak trochu posedlá.

Ale má na to právo. Ona ji totiž evidentně vnímá jako velký dar shůry. A to tak velký, že pro jednoho je tolik krásy až příliš. Proto se o ni snaží podělit při jakékoliv příležitosti. Ani barevná škála jejích outfitů nemůže být nahodilá a Lizzie je zřejmě jasné, že nikdo jiný by je na sebe nikdy nevzal.

Koneckonců, od toho sebevědomé a energické ženy jako ona jsou. Pro ni se zase nehodí běžné tóny. Diamanty nebo safíry také nikdo do novinového papíru nebalí. I teď, když Lizzie vyrazila na koncert symfonického orchestru, který měl na programu upravené skladby populárních Beatles, rozhodla se pro žlutou barvu tak oslňující, až zraky přecházely.

Krátké rukávy pak daly naplno vyniknout jejím útlým, ale vysportovaným pažím. A vzhledem k tomu, že si tentokrát odpustila obvyklý nekonečný rozparek, nechala alespoň o to větší prostor dekoltu. ■