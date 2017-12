Královna všech zoufalců usedla na trůn: V panoptiku bizarních lidských existencí ukázala svá obrovská stehna

Gemma usedla na trůn, ale dámu to z ní neudělalo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Klání zoufalců, kteří kromě důstojnosti odkládají i oblečení, si zaslouží porotkyni obeznámenou se společenským dnem. Po vysloužilé herečce s drogovou minulostí Dannielle Westbrook došlo na její důstojnou nástupkyni Gemmu Collins. Céčkové celebrity by si mohly podat ruce.

Korpulentní ženština, již zviditelňují odvážné outfity a jadrné vyjadřování, usedla na symbolický trůn a sledovala vystoupení deseti finalistů. Někteří předvedli jen částečný striptýz, jiní odložili úplně vše. Královnu zoufalců nejvíce potěšil soutěžící, který s ní navázal intimní tělesný kontakt.

Během pikantního večera byly k vidění bizarnosti všeho druhu. K přehlídce hrůz přispěla i samotná účastnice reality show The Only Way Is Essex. Gemma přehodila nohu přes nohu a vystavila svá hrbolatá stehna. Nebýt tukové zásoby, v neestetické póze by jí bylo vidět až do rozkroku. ■