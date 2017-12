Vyhladověl rakovinu? Pomeje má po 22 dnech tvrdé diety spoustu kil dole a energie na rozdávání

Jiří Pomeje Herminapress

„Už má 98 kilogramů, sundal čtrnáct kil. Vypadá skvěle, navíc má spoustu energie, víc než předtím. Navíc to posvětil lékař, který ho operoval, s tím, že Jirkovi tohle uškodit nemůže,“ řekla Super.cz Andrea Pomeje (29).

„Vím, že některým lidem hladovka uškodila, ale to byli spíš pacienti v posledním stádiu rakoviny, kteří mají třeba už jen čtyřicet kilogramů. Jirkovi to uškodit nemůže, protože měl nadváhu a díky tomuhle abstinuje a očistil si organismus. Bál se, myslel, že mu lékaři řeknou, že je blázen, ale je to v pořádku. Je pod dohledem, příští týden jde na kontrolu. Nejlepší zpráva by byla ta, že se to zapouzdřilo, nejhorší, že se rakovina naopak rozšířila,“ popisuje manželka herce a dabéra.

Ta dietu ze začátku držela také. „Ale nemohu stoprocentně, už bych asi nežila, mám jednapadesát kilo. Ale zeleninové šťávy s manželem piju,“ přiznává.

„Asi před týdnem na Jirku přišla krize, celý den prokašlal a bylo mu mizerně. Neměl vůbec sílu. Ale druhý den to bylo v pohodě. První týden se také trápil v obchodě, protože rád chodí nakupovat a před sebou měl takových lákadel,“ přidává Pomeje.

A proč už přestali informovat veřejnost o postupu hladovky?

„Původně chtěl Jirka na sociální síti opravdu každý den zveřejňovat, jak se mu při hladovce vede. Mělo to pomoci ostatním nemocným. Ze začátku toho ale bohužel zneužívala média, přebírala všechna videa, až to vypadalo, že svou nemoc Jirka snad prodal bulváru, tak se rozhodl to informování raději ukončit,“ přispěchala s vysvětlením Andrea.

„Myslela jsem, že ho ty zprávy veřejnosti budou motivovat, že nebude mít tak silnou vůli. Ale zakousl se a drží,“ pochválila závěrem manžela. ■