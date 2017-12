Margot Robbie (27) nasadila do propagace svého posledního filmu opravdu těžký arzenál: Výstavní stehna a dekolt bez podprsenky

Australská herečka Margot Robbie (27) Foto: Super.cz/Profimedia

Propagace filmu Já,Tonya je v plném proudu, v jednom kole je tím pádem i australská herečka Margot Robbie (27), která v něm hraje hlavní roli. Uprostřed shonu ji na cestě do televizního studia v New Yorku přistihli všímaví fotografové a pohotově zachytili ženské zbraně, které do kampaně zapojila. Ty svůj účel jistě splní...