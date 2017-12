Synové Šeredové rostou jako z vody. Řekla nám, co zkazila na jejich výchově

Alena Šeredová se syny Super.cz

„Myslela jsem si, že je dobré vzít kluky na finále Czechoslovak Topmodel. Jsou to mladé holky a myslím si, že by se klukům mohli líbit. V deseti letech se klukům líbí třináctileté a čtrnáctileté holky,” smála se Alena.

Šeredová se syny komunikuje italsky, bylo zřejmé, že ale česky rozumí. „Nemají dobrou češtinu, to se mi moc nepovedlo, ale rozumí. Babička s dědou na ně mluví jen česky,” říká Alena.

Co naplat, synové italského fotbalového brankáře Gianluigi Buffona dávají raději přednost rodné řeči. „Kdybych měla v Itálii rodiče, tak bychom si spolu povídali a bylo by to všechno jednodušší,” pokrčila rameny Alena Šeredová. ■