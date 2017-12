Lucie Šilhánová měsíc před porodem: Vnady má číslo 7

Lucie s Patrikem Hezuckým a Leošem Marešem Foto: archiv L. Šilhánové

"Poslední ranní show s těma mýma. A dívejte se mi do očí, nemůžu za to, že mi tak narostly," napsala svým fanouškům se svým pověstným humorem Lucie. Super.cz prozradila, že podprsenku nyní kupuje G. "Jedenáct let jízdy. Bylo to vyjímečný. Vy jste vyjímeční. Leoš Mareš a Patrik Hezucký," dodala moderátorka.

Moderátorka je v 9. měsíci těhotenství. Se svým partnerem Jaroslavem, se kterým žije rok a půl, čeká holčičku a moc se na ni těší. Termín porodu má na začátku ledna. ■