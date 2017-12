Rok po rozvodu plánuje další svatbu: Penny z Teorie velkého třesku dostala k narozeninám zásnubní prstýnek

Kaley Cuoco a Karl Cook se zasnoubili. Profimedia.cz

Seriálovou hvězdu toho s o šest let mladším snoubencem, zdá se, spojuje více než jen láska ke koním. Představitelka Penny se ale tentokrát do svatby nejspíš nepohrne. Její předchozí manželství totiž bylo dost unáhlené. Ryan ji o ruku požádal po dvou měsících randění a o čtvrt roku později už byli svoji. Rozvod na sebe nenechal dlouho čekat. Nestačili spolu oslavit ani druhé výročí sňatku.

Profesionální jezdec na koních žádost o ruku natočil na video, které sdílel na sociální síti. „Miláčku, jak se cítíš? Co to máš na prstě?“ nabádal na něm Kaley, aby se veřejně pochlubila úžasným dárkem. „Jsme zasnoubeni!“ zakřičela se slzami v očích do kamery a on dodal: „Ale ještě pořád jsi neřekla ano!“ Pak následovalo rovnou trojité přijetí jeho nabídky.

Karl Cook na Kaley nenaléhal. Zásnubní prstýnek druhé nejlépe placené televizní herečce (první je Sofia Vergara (45)), nabídl až po dvouletém vzájemném poznávání. ■