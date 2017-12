No Name Foto: No Name

První, kdo brání Českého slavíka: No Name chválí pořadatele za odebrání hlasů Ortelu a padají tvrdá slova!

Tenhle týden to vypadá, jako by se všichni jednohlasně postavili proti Jaroslavu Těšínskému, šéfovi agentury, která pořádá Českého slavíka! Kvůli vyřazení části hlasů Ortelu a jejich zpěvákovi se zvedla velká vlna nevole. Někteří vracejí ceny, jiní rozhořčení zpěváci chtějí vysvětlení. Našla se však kapela, která organizátora brání!

Kapela No Name totiž nyní přispěchala s prohlášením, že se Slavíka bez hranic vracet nechystá, a s tím, že organizátoři uznali jen stejný počet hlasů, co loni, bezvýhradně souhlasí. „Mobilizace fanklubů zničila Slovenského slavíka. Zažili jsme to na vlastní kůži, najednou vyhrávali i interpreti, kteří nikdy nevyprodali ani pouhý kulturák. Děkovali potom svým fanklubům. Proto je dobré, že to organizátor Českého slavíka hlídá,“ řekl Sme Igor Timko. Poslední Slovenský slavík se konal před čtyřmi lety a No Name si myslí, že kdyby Těšínský se svými lidmi nezasáhl, potká českou anketu stejný devastující osud. Skandál vznikl tak, že jakási skupina na sociální síti, jejíž tvůrci se nedají dohledat, ve velkém organizovala hlasování pro Ortel a jejího lídra. Vyzývala k tomu, koho volit na druhém a třetím místě, aby se oslabila pozice jiných interpretů, navíc padala i doporučení, kolik hlasů má každý poslat. Proto agentura Musica Bohemica, která jinak proti klasickým výzvám k hlasování nic nemá, rázně zasáhla: Ortelu vzala hlasy a přiznala mu jen počet, který získal loni. Kvůli tomu se Tomáš Hnídek nedostal na druhé místo za Karla Gotta a celý band nevyhrál mezi kapelami a neporazil tak Kabát. Dlouhé roky existující anketa popularity se ale ale nyní kvůli tomu otřásá v základech, dokonce hrozí její zánik. Ceny již totiž vrátil nejen Kabát, ale i Michal David, a hlavní sponzor veřejně avízoval, že ze soutěže nejspíš odstoupí. Tak uvidíme, zda se bouře přežene, anketa se vzchopí, nebo ji potká podobný osud, jako její slovenskou obdobu. ■