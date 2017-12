Tajemství jeho vrabčího hnízda: Jak dlouho trvá Kohákovi vytvořit si účes století?

Jakub Kohák Super.cz

Jeho poznávacím znakem je hluboký hlas, žirafí výška a extrémně nepoddajná kštice tak typická pro bohémy! Takže když jsme Jakuba Koháka chtěli vyzpovídat a poprosil nás o čas, aby si mohl upravit účes, málem všichni kolem vyprskli smíchy. Co nám ke svým legračním vlasům řekl?

Doba, jakou mu trvá vytvořit si účes, je prý proměnlivá.

„Tam jde o to, odkud zrovna fouká. Když z jihozápadu, tak to pak vypadá takhle. Jak foukne, tak to mám,“ prohlásil za všech okolností nevážný Jakub.

Hovořili jsme spolu na křtu nové knížky Tomáše Řepky (43) Děkuju.

„Znám ho jako fenomenálního fotbalistu, světoběžníka, hrál totiž v několika zemích na vrcholové úrovni, a samozřejmě jako kapitána Sparty. Tam jsem ho právě poznal,“ vysvětlil Kohák, jak se přihodilo, že se stal kmotrem Tomášova dílka.

A co říká na to, co Řepka všechno v soukromí zažil za veletoče?

„Žiju v této zemi, takže se ke mně něco doneslo, ale soukromí cizích lidí neprožívám a nesleduji, trošku mě to míjí. Je to každého věc, každý žije, jak umí,“ prohlásil Jakub.

Jemu samotnému se daří skandálům ze soukromí úplně vyhýbat.

„Jsem pod ochranou bossů a kmotrů,“ dodal s úsměvem. ■