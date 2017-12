Hejlíková to má dokonale zařízené. Syna může odevzdat chůvě a na pár dní práci zastane i manžel

Lukáš a Veronika si často organizují večer jen ve dvou bez dítěte. Michaela Feuereislová

„Když si chceme zajít do kina, na večeři nebo na nějakou fajn akci, je náš Vojta dvakrát týdně s chůvou, paní Jarkou. Myslím si, že je pro vztah důležité najít si čas jen sami pro sebe,” nechala se slyšet Veronika, kterou jsme s manželem potkali na otevření nového butiku se šperky. Hejlíková dále pokračovala v popisu svých rodičovských zlepšováků: „Zároveň jsme zavedli novinku. Když to jde, je Vojta každý měsíc tři až čtyři dny jen s Lukášem. Zrovna minulý víkend jsem jela do Beskyd a za rodinou do Olomouce a kluci byli spolu na chalupě. Zvládli to skvěle. Určitě to prospívá i jejich vztahu. Mají svoje rituály a program.”

Zdá se, že to má modelka v minulosti působící pro francouzský módní dům Céline skvěle zařízené. Odloučení od syna nese někdy těžce. „Oni dva mají svoje rituály a jsou spokojení. Mně se ale většinou stýská hned v momentu, kdy od nich odjíždím. Ale o to víc si užívám návrat, kdy Vojtík zakřičí ’jeee’ a běží ke mně, aby mě objal,” usmívá se Veronika Hejlíková zasněně. ■