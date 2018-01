Neshoduje se to s její vizí: Veronika Kašáková se sice ukáže na fotkách v plavkách, na přehlídkách se ale zahaluje

Veronika Kašáková Super.cz

"Sešly jsme se, měly jsme krásné dlouhé focení a vyvrcholilo to módní přehlídkou. Mám z toho velkou radost," vyprávěla Veronika, která vynesla tři modely, většinou ale dost cudné. "Být krásná a sexy pro mě nesplývá s tím, abych měla nějaké velké výstřihy. Třeba i intelegence je sexy, neříkám, že pro všechny muže, ale pro toho mého ano," míní Veronika. "Cítíme to stejně a proto jsme spolu," doplnila.

"Odhalování si nechávám na doma. Myslím si, že když jsme ve společnosti, je víc sexy to, když není právě všechno vidět," myslí si Veronika, která se ovšem nebrání tomu, aby své křivky v bikinách z dovolených postovala na sociální sítě.

"To je pravda a dávám je tam docela ve velkém. Ale k tomu létu a té dovolené, k tomu to patří. Tím se to omlouvá. Ukazovat se odhalená jinde se podle mne už neshoduje s tou mojí vizí a myšlenkou, kterou mám, a přenechám to mladším, hezčím a hubenějším," uzavřela Kašáková. ■