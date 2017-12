Karel Vágner chystá průvan v peněžence: Víme, kde bude pořádat svatbu syna, dceřina se zatím řeší

Karel Vágner Super.cz

"No prosím vás, někde jsem zrovna byl a Tereza mi oznámila přes whatsapp, že se zasnoubila. Tak je to pro mne docela novinka, moc bližšího vám o tom neřeknu. Ale hlavně se těším na tu holčičku, která se má narodit. Bydlíme od sebe pět minut a moji vnuci, které mi daroval Kája se Simonou Krainovou (44), se pořád toulají někde po světě, tak je vidím hrozně málo. A tuhle, jsem rozhodnutý, budu i hlídat," těší se nastávající dědeček. "Navíc to vypadá, že na hlídání budu mít dost prostoru, protože Tereza už byla zase na konkurzu na Fanotma opery, tak tam od září začne hrát," dodal.

A jak to vypadá se svatebními přípravami? Nebyl by Karel radši, kdyby jeho potomci uspořádali jen jednu velkou společnou, aby ušetřil? "Pepa má dům na Krétě a bude se v červnu ženit tam. Je to krásná rybářská vesnice a tam už se na to všichni těší. Svatba bude na pláži. A jak to bude s Terezkou, ještě nevím, ale svatbu prý má dělat táta nevěsty, tak se budu muset rozhlédnout mezi mými kamarády kuchaři. Ale už mám nabídky asi od tří," prozradil. ■