Spasila jeho duši: Strážný anděl Tomáše Řepky dojemně mluví o své lásce

Kateřina Kristelová o Tomáši Řepkovi Super.cz

Když se ti dva dali dohromady, málokdo věřil vlastním očím. Dnes, s odstupem času, Tomáš Řepka (43) přiznává, že nebýt Kateřiny Kristelové (38), dnes už by asi byl pod drnem . A mluví o ní jako o svém strážném andělovi. I ona ale otevřeně tvrdí, že nepotkat Tomáše, žila by jen napůl!

„Je to strašně hezké, co říká. Pro mě je také andělem strážným. Tomáš mi taky pomohl. Do té doby jsem se životem jen plácala. Teď se mi zdá, jako bych na něj čekala celý život. Je to velmi intenzivní vztah, který se ještě víc posiluje všemi možnými útoky,“ řekla Super.cz Kateřina na křtu knížky její lásky Děkuju.

„Vůbec ale nepředpokládám, že bychom spolu byli do konce života. Už jsem dospělá ženská a chápu, že se stávají různé věci. Ale vím jistě, že Tomáš vždy bude zásadním mužem mého života,“ tvrdí moderátorka.

A co ji v knížce překvapilo?

„Spousta věcí. Především otevřenost. Tomáši jsem doporučovala, aby až tak otevřený nebyl. Radila jsem mu, aby tam některé kapitoly o své druhé manželce (Vlaďce Erbové – pozn. red.) vůbec nedával. Ale Tomáš říkal, že když bude psát knihu, tak na dřeň,“ dodala Kateřina Kristelová. ■