Měla větší dekolt než modelky na molu: Návrhářka Natali Ruden se v 47 ukazovat bez podrsenky nebojí

Natali Ruden Super.cz

"Vždycky představuji modely pro aktuální sezónu, aby se dámy mohly inspirovat a třeba hned v tom kousku, který se jim líbí, odejít," vysvětlovala návrhářka. Při tvorbě poslední kolekce se Natali isnpirovala mořem a barvami oceánu, nyní je pestřejší, proto ji také nazvala Alchymie. "Inspirovala jsem se našimi klientkami, pro mne je móda alchymií vztahu mezi návrhářem a klientkou. Jsou to kombinace materiálů, střihů i barev. Je to složitý organismus, abychom byly všechny šťastné v tom, co nosíme," míní.

"Móda je hledáním krásy nejen vnější, ale i ve vztazích. To chci vyjádřit i propojením a spoluprací s Veronikou Kašákovou a její nadací, která je naší aktuální tváří. Snažím se o to stejně, jako se alchymisté snažili vytvořit kámen mudrců. Stejně jako oni byli jen krůček před vítězstvím, tak to cítíme i my. Snažíme se jít výš a výš," usmívala se.

Návrhářka se samozřejmě objevila v šatech ze své vlastní dílny. "Jak už to bývá, ty moje se došily jako poslední, ještě možná někde najdu špendlík. Teď už se ale chystám trošku odpočívat. Už mám ale isnpiraci na další kolekci pod názvem Asie," uzavřela. ■