Byla na plastice? Nikol Švantnerové se pořádně zvětšila ňadra. Budete lapat po dechu

Nikol Švantnerová Super.cz

"Na plastice jsem fakt nebyla a myslím, že každý pozná, že to nic umělého není. Ale je to tak, že když člověk hubne, jdou prsa dolů jako první a mně se stal takový zázrak, že hubnu, ale prsa se mi zvětšila," vysvětlovala dost nepravděpodobně Nikol.

"Někdo mě může podezírat, že jsem si nechala odsát zadek a tuk si nechala dát do prsou, jak se to také dělá. Ale mně se stal opravdu tenhle přírodní zázrak a pán bůh mě obdaroval ještě před Vánocemi. Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží," smála se modelka.

Potěšila tak aspoň partnera, fotbalistu Patrika? "Tak snad ano, ale on na tyhle partie moc není, je spíš na ty spodní. Ale já si to užívám. Díky tomu jsem tady na přehlídce dostala modely s výstřihem vepředu, byla jsem totiž zvyklá spíš na to, že mi na přehlídkách odhalovali spíš záda, protože zepředu nebylo co ukázat," dodala Nikol. ■