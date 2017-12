I po padesátce má co ukázat: Šansoniérku Renatu Drössler musí zbožňovat foot fetišisté

Renata Drössler Super.cz

Kolem nás byla spousta historických obrazů dam v dobových kostýmech a my jsme si všimli, že zpěvačka má vlastně na sobě také takový historizující prvek. Punčošky s mašličkou ovšem dříve dámy nosívaly pod mnohem delšími šaty než jsou její oblíbené mini, v nichž Renata ráda ukazuje své dlouhé nohy.

"Dneska se nosí kratší sukně právě proto, aby to bylo vidět," smála se Drössler, která by mohla být ikonou foot fetišistů. Její nožky se staly i objektem snímků fotografa Jakuba Ludvíka. "Jsem ráda, že se necháme v módě inspirovat těmi krásnými prvky, které nosili naši předci," dodala Renata.

Pobavili jsme se ale i o její práci, protože má spoustu novinek. "Každých pět týdnů vystupuji v Divadle Na Perštýně, teď to bude 2. prosince. Jmenuje se to Pocta šansonu a Haně Hegerové. Po Novém roce začínám v Divadle Na Jezerce zkoušet Dobře placenou procházku, už se mi stýskalo po novém zkoušení. A začátkem roku by mělo vyjít CD Life, s čistě autorskými věcmi," vyjmenovala své náročné plány ■