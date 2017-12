Pan testosteron: Syn Tomáše Řepky nemá vůbec žádnou šanci zapřít svého tátu

Tommaso Řepka Super.cz

I kdyby se snad snažil skrývat, čí je syn, bylo by to zbytečné. Každý by hned poznal, z jaké pochází krve! Téměř sedmnáctiletý Tommaso Řepka byl jedním z hlavních hostů křtu knížky Děkuju svého táty Tomáše Řepky (43), a jestli někdy zní jako klišé slova o tom, že někdo někomu z oka vypadl, v tomhle případě stoprocentně platí!

Tommaso se totiž extrémně potatil. A nejen vizáží, ale zdá se, že i povahou. Překypuje energií, testosteronu má na rozdávání a při rozhovoru s námi se pořád pohyboval, jak neměl zrovna možnost ze sebe vydat žádné kalorie. Možná za to mohlo zčásti i to, že šlo asi o první jeho rozhovor v životě, takže mohl být lehce nervózní, nicméně jako by nám i tímto připomínal o pár let mladšího tátu.

Tommaso se s otcem neviděl několik let, naštěstí letos se i díky přispění partnerky staršího Řepky Kateřiny Kristelové jejich vztahy urovnaly (stejně tak se Tomáš Řepka znovu vídá s dcerou Veronikou a s jejich matkou Renatou také znovu dobře vychází).

„Vztahy jsou určitě lepší, než byly. Je za tím mnoho věcí. Jsem starší, moudřejší, táta určitě taky. Je úplně jiná situace. Byl jsem předtím malej, moc věcí jsem tehdy nechápal, ale je to za námi. Už to nechci řešit,“ řekl Super.cz Tommaso razantně.

Ve své třetí knize Tomáš Řepka opakovaně píše, jak lituje, že se vůbec styky s dětmi přerušily. A také prozradil tajemství zvláštního křestního jména synátora. V Itálii se totiž děti nesmí po otci jmenovat.

„Narodil jsem se ve Florencii. Co jsem slyšel, v té době se tam ještě nedala dát česká jména. Tak jsem Tommaso. Hodně lidí to píše se dvěma ‚es‘, i když je to se dvěma ‚em‘, ale to je jedno,“ dodal talentovaný mladík, který se, stejně jako jeho taťka, věnuje fotbalu. ■