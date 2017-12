Hodil se do gala, ale piercingy z nosu nevyndal: Potetovaný zpěvák s kovem ve tváři vypadá v obleku dost bizarně

Jaro Smejkal Super.cz

"Přiznávám, že tohle normálně moc nenosím, není mi to po chuti. Ale taková událost v takovýchto prostorách si vyžadovala formálnější oblečení. Už se těším, až zase půjdu do tepláků," smál se Jaro. Piercing z obličeje ovšem nevyndal. "Bál bych se, že už bych to zpátky nezandal. Je to poměrně náročné, a navíc je toho opravdu hodně," vysvětlil.

Stříbrná barva piercingů mu ovšem neladila se zlatými knoflíky na saku. "To jste mě nachytali, ale myslím, že je fajn kombinovat stříbrnou a zlatou. Ale ne, nedocvaklo mi to a příště se polepším. Obvykle outfity na formálnější příležitosti řeším se stylistou, že se přidá nějaká kůže nebo latex, ale dneska na to nebyl čas a vzal jsem, co jsem doma našel," dodal. ■