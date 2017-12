Ve 22 letech jí svět leží u nohou: 10 nebezpečně žhavých fotek nejlépe placené modelky

Kendall Jenner Profimedia.cz

Kendall si za 12 měsíců vydělala 22 miliónů amerických dolarů, čímž po 15 letech připravila brazilskou krásku o prvenství. Její příjmy nepramení jen z kampaní, v nichž vystavuje své sexy tělíčko, ale také z Instagramu. Tam ji totiž sleduje přes 85 miliónů fanoušků, takže každá její sdílená fotka má obrovský marketingový dosah.

V rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians už Kendall nehraje vedlejší roli. Ze všech pěti sester má zdaleka největší vliv a umí své jméno zpeněžit. V žebříčku nejlépe placených modelek magazínu Forbes se před ní musely sklonit i Adriana Lima, Gigi Hadid či Rosie Huntington-Whiteley. Pokud kariéra Kendall bude pokračovat stejným tempem, brzy se zařadí mezi nejbohatší hvězdy amerického šoubyznysu.

Nejlépe placenou modelku měli v posteli zpěváci Harry Styles i Justin Bieber. Momentálně randí s basketbalistou Blakem Griffinem. V galerii najdete 10 nejžhavějších fotek z jejího bohatého repertoáru. ■