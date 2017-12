Je z ní měkoučká holka k pomačkání: Sexbomba Bára Mottlová se zaoblila a zpytuje svědomí

Barbora Mottlová je pořád holka, na kterou je radost pohledět. Super.cz

„Musím se přiznat, že jsem v poslední době nestíhala chodit poctivě cvičit. Proto mám na sobě tílko a na rozdíl od ostatních neukazuju pupek. Na to jsem se necítila,” řekla Barbora, která v poslední době prý příliš nedbala na zdravý životní styl.

„Jsem stále ve fofru, takže nestíhám pravidelnou a zdravou stravu a podle toho to taky vypadá. Plánuju to ale napravit, stačí se jen rozhodnout a zatnout zuby,” říká Bára.

Do formy se prý umí sympatická blondýnka dostat velmi rychle, a to právě díky cvičení jógy při vysoké teplotě. „Pokud jím zdravě a cvičím, tak je bikram jóga zázračná. Za každé cvičení mi ubude jeden špíček. Je to kouzelné cvičení, je to náročné, ale stojí to za to,” říká Bára, která se věnuje józe osm let. ■