Cher za to zase vzala a naživo to rozbalila před publikem v Las Vegas! I rok po sedmdesátce měnila jeden sexy kostým za druhým

Takový kostým bychom těžko odpustili jiné zpěvačce ve věku sedmdesáti a více let. Profimedia.cz

Tak impozantní kariérou jako americká zpěvačka Cher (71) se může chlubit málokdo. Zatímco leckteří hudebníci sotva vytáhnou paty z nahrávacího studia, ona už neuvěřitelných padesát let vesele koncertuje. A co víc, i po sedmdesátce stále buduje fenomén současné popové scény.

Stejně jako v předešlých letech, dokázala to i letos na své lasvegaské show. A pozor! Ve svých jedenasedmdesáti letech! Je asi zbytečné zdlouhavě připomínat její rozsáhlý repertoár, do něhož patří například hity jako Believe či I Got You Babe, nebo nepřeberné množství sexy kostýmů, ve kterých přiváděla své fanoušky do varu. Některé si ostatně můžete prohlédnout v naší galerii.

Co je naopak u této dámy s nekonečnou zásobou energie, kterou i ve svém věku dokáže zásobovat své všemi generacemi zastoupené publikum, důležité? Vzdát jí opravdový hold! Protože tahle královna plastických operací je nejen originální, ale i zábavná. Její podmanivý hlas na světě nemá obdoby.

A také vyjádřit přání, aby jí dlouho sloužilo zdraví. Třeba pak bude před svým publikem naživo divoce křepčit třeba ještě za deset let. ■