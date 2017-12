Jejich intimní život možná dostane nový rozměr: Roman Vojtek vzal přítelkyni na křest erotického románu

Roman Vojtek Super.cz

Už ani ne kmotr, ale talisman. Herec Roman Vojtek (45) byl u křtu úplně každé knihy spisovatelky Sylvy Lauerové. Takže se znají už deset let a Sylva, která žije střídavě v Česku a na seychelském ostrově Mahé, ho mnohokrát pozvala na návštěvu do tropů. Ještě se k tomu nedostal.

Roman byl ostatně jedním z prvcích čtenářů románu Hračka, jehož třetí vydání se křtilo tentokrát. A vzal s sebou i partnerku Petru Vraspírovou. "Nemůžu uvěřit tomu, že už je to deset let, kdy jsem byl pro mne tehdy neznámou paní spisovatelkou požádán, abych se stal kmotrem. Vůbec jsem netušil, že se stanu takovým talismanem," řekl nám.

"Sylva je tak hodná, že mě zve k sobě na Seychely i s mojí partnerkou, ale ještě jsem tam nebyl. Petra se hodně bojí pavouků, a tam to není úplně arachnofriendly. Ale strašně rád bych tuhle část světa poznal," vysvětlil nám, proč zatím největší exotika, kam přítelkyni vzal, bylo jeho rodné Valašsko. Sám přitom s exotickými kraji problém nemá, několikrát navštívil sestru v Bolívii.

Zatímco on už Sylvinu knihu dávno přečetl, Petra zatím nikoli. "Nečetla ji a teď nevím, jestli poté, až si ji přečte, nemám se začít bát, anebo to vrhne do našeho vztahu nějaký nový rozměr. Tedy do našeho intimního života. Nechám se překvapit," uzavřel. ■