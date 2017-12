Na Slavících v róbě, doma v montérkách: Jitka Boho se s rodinou už poněkolikáté stěhuje. Tentokrát do vlastního domu

Jitka Boho Super.cz

"Stěhujeme se a byli jsme v pracovním procesu. Všude po bytě máme krabice, takže to bylo trochu náročnější. Tudíž příprava byla velmi rychlá a trvala jen hodinu a půl. Sundala jsem montérky, oblékla šaty a namalovala jsem si obličej. Před tím to bylo o něco horší," smála se.

"Konečně se stěhujeme z bytu do baráčku. My se stěhovali snad už desetkrát. Přijde mi, že za tento rok je toho tolik, že už to ani nepočítám," svěřila Jitka, která souhlasí se rčením, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.

"Hodně jsme věci protřídili, tak těch krabic není tolik, jako když jsme se stěhovali do bytu. A ten byl menší než dům, kam se stěhujeme teď. Bude to pro nás vysvobození," míní Jitka, která věří, že už to bude na dlouhý čas definitivní stěhování.

"Je to náš dům, tak to bude snad poslední stěhování, aspoň na pár let. Je to dostatečně velké i pro vícečlennou rodinu, ale ještě to není náš vysněný. Ale kdo ví, jestli se nám tam nebude natolik líbit, že bychom tam zůstali až do konce života," uzavřela téma bydlení Jitka.

Pak už jsme probírali zpívání. Po úspěšném účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas se dostala do povědomí více jako zpěvačka než jako modelka, což ji těší. "Už jsme dost koncertovali dřív, ale vnímám tu změnu a nárůst, že se lidé ptají a chtějí nás na různé akce. Prosinec máme třeba úplně nabitý," prozradila.

Péči o dceru kvůli tomu ale nezanedbává. "Akce jsou většinou večer anebo o víkendech, a to i předtím jezdili většinou za malou prarodiče. Věnuju se jí docela dost a dá se to skloubit," je přesvědčená Jitka. ■