Manžel Beyoncé Jay Z se přiznal k nevěře v mimořádně otevřeném rozhovoru

Jay Z během turné s novým albem 4:44 v Kanadě (listopad 2017) Profimedia.cz

Dávno si to „vrabci cvrlikali“, leccos o tom napsal i bulvár, dokonce i on sám to naznačil ve svém albu 4:44. Zatím ale šlo jen o spekulace.

Až nyní se Jay Z (47), manžel Beyoncé (36), zpěvačky s největšími příjmy na světě, přiznal k tomu, že byl nevěrný. A to v rámci rozhovoru pro New York Times. V jednu chvíli, když s redaktorem probíral, co všechno pochopil díky psychoterapii, se dostali i k tématu rasismu a násilí. Pak Jay Z náhle odbočil: „Musíte přežít. Takže se dostanete do režimu přežití, a když přepnete na režim přežití, co se stane? Vypnete všechny emoce. Takže i u žen si emoce zastavíte a nemůžete být na stejné vlně... V mém případě... je to hluboko. A odsud to pak všechno vychází: nevěra.“

Držitel 21 cen Grammy a otec tří dětí, které spolu s Beyoncé mají, se také rozpovídal o tom, jak přátelský a hodnotný vztah má s manželem Kim Kardashian (37), raperem Kanyem Westem (40), nebo o tom, jak s manželkou použili hudbu jako terapii a začali společně tvořit. Redaktora totiž zajímalo, jak vypadala ta fáze, kdy si se ženou řekli, že on bude při tvorbě mluvit o problémech v jejich manželství a ona se do toho bude snažit vložit svoji bolest a hněv na něj.

„Takhle to nebylo. Co se stalo, bylo, že jsme používali naše umění téměř jako terapii. A začali jsme hudbu vytvářet společně... Bylo to pro oba velmi, velmi nepohodlné, ale... v hurikánu najdete nejlepší místo uprostřed,“ vyprávěl Jay Z otevřeně.

„Seděli jsme v oku tohoto hurikánu... nejlepší místo uprostřed bolesti... Seděli jsme tam. A bylo to nepříjemné. A hodně jsme spolu rozmlouvali... Byl jsem pak opravdu pyšný na hudbu, kterou vytvořila, a ona byla skutečně hrdá na umění, které vzešlo ode mě. A víte, na konci toho dne skutečně máte zdravý respekt vůči své i jiné tvorbě. Myslím, že je úžasná...," rozebíral otevřeně své pocity.

„Nejtěžší je vidět bolest na něčí tváři, kterou jste způsobil. S tou se pak musíte vypořádat sám,“ uzavřel slavný raper toto téma. ■