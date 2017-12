Pořád má stejný kukuč: Podívejte se, jak teď vypadá legendární Létající Čestmír!

Lukáš Bech s Ondřejem Sokolem Foto: Instagram O. Sokola

Ten se před 34 lety proslavil rolí vynalézavého chlapce Čestmíra Trnky v legendárním seriálu Václava Vorlíčka Létající Čestmír.

Větší prostor dostal i v seriálu Lucie, postrach ulice či filmu Kaňka do pohádky. Lukáš nikdy nebyl žádný hubeňour, což mu zůstalo i do dospělosti. Dnes je mu pětačtyřicet let, trošku se zakulatil, ale typický kukuč mu zůstal.

S Ondřejem Sokolem se Bech potkal na natáčení, o kterém toho moderátor letošních kontroverzních Slavíků moc neprozradil.

„S Létajícím Čestmírem. Teď mi na natáčení oznámili, že prý se nesmím fotit na Insta v kostýmu, že to je zakázaný. Tím pádem tady jedna fotka v podkostýmu, to zakázaný není. Vypadá to teda, že s Lukášem natáčíme pohádku o Myšce a Kočičce,“ pochlubil se Sokol.

Lukáš Bech se sem tam objeví v nějakém seriálu, filmu či reklamě. Na rozdíl od jiných dětských hereckých hvězd, které neunesly tíhu slávy a skončily na úplném dně, se mu zjevně celkem daří. ■