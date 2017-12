Vdova po hudebníku Brabcovi se vrací z Holandska domů: Aby mohla vystupovat, řeší kila nabraná kvůli psychofarmakům

Šárka Rezková Super.cz

"Žiju v Holandsku, sem dojíždím kvůli nějakým projektům, byla jsem i trošku nemocná, trošku déle. Ale od ledna to konečně všechno začne. Čeká mne hodně práce, tak jsem docela ráda. Dokončuji desku, mám nějaké natáčení videoklipů ke staronovým písničkám, protože přezpívávám věci, které byly v Country Beatu, protože o ně lidé stojí," vypočítala.

A proč se odstěhovala právě do Holandska? "Nevím, měla jsem stav nějaké euforie a řekla jsem si, že tam budu bydlet. Původně jsem tam byla na dovolené u kamarádky a tolik mě to tam oslovilo, že jsem si řekla, proč ne? I kvůli klidu. A tak jsem to všem v rodině zkomplikovala," vyprávěla nám Šárka, s níž v Holandsku žil i nejmladší syn, starší dva už jsou samostatní.

Šárku těší i to, že dostala nabídku na účinkování ve filmu. To ale ještě bude muset něco provést s figurou. "Budu se muset připravit na to, že zvládnu nějakou hladovku. Léky na psychiku trochu zapracovaly a jsem opravdu veliká. Shodit bych měla i kvůli zdraví. Teď mám různé alternativní způsoby, tak doufám, že to zabere. A tu hladovku mám posvěcenou i od lékaře, který to provozuje taky. Musí se s tím opatrně," upřesnila. ■