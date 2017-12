Poznáte ji ještě? Monika Žídková byla nejoblíbenější Miss ČR, dnes je z ní starostka

Monika Žídková Super.cz

Moniku jsme neviděli několik let, než jsme ji potkali na slavnostním odpoledni u příležitosti oslavy 25. výročí Nadace profesora Vejdovského, která se stará o zrakově hendikepované pacienty, s níž roky spolupracuje.

"Žiji trvale v Kravařích, odkud pocházím. Mám tam teď i práci a do Prahy jezdím jen příležitostně," vysvětlovala Monika a skromně vynechala, že tou prací je pozice starostky, což na ni práskla moderátorka akce, herečka Taťjana Medvecká.

"Jsem starostka už třetí rok a zdárně bojuju na radnici. Ale je to opravdu boj. Mám to jako profesi na plný úvazek, jinak by se to dělat nedalo. Řeším běžné problémy, které má malé město, ale teď to byly i milé věci, jako je rozsvěcení vánočního stromu a příprava předvánočních akcí. To mám ráda, to je moje parketa," vysvětlila Monika, za niž povinnosti v kosmetické firmě, kterou už léta má, převzal její manžel. "Uvidíme, co bude za pár let, a když tak se do kosmetiky zase vrátím," doplnila.

Monika už má i velké děti. "Rostou mi. Dceři už je šestnáct, je ve druhém ročníku na gymnáziu, a syn má dvanáct. Musím říct, že je správný rošťák se vším všudy a trošku nám dává záhul," připustila Žídková. ■