Dvojnásobná a ostříhaná mamina: Bára Poláková oslavila premiéru filmu po boku partnera Pavla Lišky

Pavel Liška a Bára Poláková Herminapress

Doprovod jí dělal partner Pavel Liška, se kterým se po delší době objevila ve společnosti. Oběma to spolu moc slušelo a konečně měli čas a prostor užít si večer jen ve dvou.

Poláková se letos v březnu stala maminkou holčičky, která dostala neobvyklé jméno Rika. Dvouletá dcera Ronja se tak dočkala sestřičky a Poláková musí mít doma docela fičák, protože, jak se říká, jedno dítě, žádné dítě...

Na premiéře však žádná únava z dětí nebyla na sympatickém páru znát a nakrátko ostříhané Báře to moc slušelo.

Vlasy si Poláková ostříhala kvůli natáčení filmu a klipu, ale v zásadě si změnu pochvaluje i v soukromí. „Je to skvělé. Původně to tenhle praktický důvod nemělo, ale teď to vítám," řekla Super.cz nedávno. A když jí to navíc sekne, spojila vlastně příjemné s užitečným... ■