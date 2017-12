Fanynky mají šanci: Jakub Mázl z Ordinace je nezadaný, nemůže najít holku!

Ladislav Ondřej Foto: Trapas nepřežiju

Že by všem těm dívkám, které si o něm doteď snily, svitla naděje? Herec Ladislav Ondřej, který v Ordinaci v růžové zahradě 2 hraje roli Jakuba Mázla, totiž rozhodně nepatří těm, kteří by kvůli popularitě přehrabovali potenciální přítelkyně hráběmi. Nějakou lásku by chtěl, ale zatím je bez šance!