Herečka obklíčená tvrzením, že váží pouhých 44 kilo: Vzala si šaty, které jí však vůbec nepomohly!

Australská herečka a modelka Ruby Rose Profimedia.cz

Poslední dny neřeší její fanoušci vlastně nic jiného. Někteří hlasitě vyjadřují obavy o její život nebo alespoň zdraví, ale najde se i pár těch, kteří její štíhlost obhajují. Začátkem týdne se australská modelka a herečka Ruby Rose (31) objevila na předávání cen ARIA Awards a od té doby to mezi jejími fanoušky vře. Když se pak ve středu objevila na premiéře svého nejnovějšího filmu, hudební komedie Ladíme 3 v Sydney, spustila se kolem ní doslova bouře.

Na sobě měla dlouhé černé šaty, které odkryly její záda, ramena i paže. Krom toho, že odhalily všechna tetování, kterých má Ruby v daných partiích nespočet, dramaticky zdůraznily fakt, že hvězdě filmu Resident Evil prakticky chybí jakýkoliv podkožní tuk.

Tím se její váha stala horkým tématem na sociálních sítích. „Můj bože - Ruby Rose, jsi tak hubená!“ nebo „Myslím, že byste měla více jíst. Brzy z vás bude kostra.“, to je jen příklad komentářů na jejím twitterovém profilu. Ale slov vyjadřujících obavy bychom tam našli daleko víc.

„Hatery“ Ruby trpělivě ignorovala.

Jediný případ, kdy se vášnivě ohradila, byl, když se do ní pustila známá dietoložka Lisa De Fazio, která v magazínu NW naléhala: „Její rodina a manažerský tým ji musí povzbudit, aby nějakou váhu nabrala dřív, než bude pozdě.“ Zároveň jako odbornice na výživu odhadla váhu Ruby na pouhých 44 kilogramů, což by u osoby s její výškou, pro niž je doporučená váha 61 kilo, znamenalo totální podvýživu.

Tehdy Ruby na Twitteru reagovala: „Jste bezohledná a žádný hollywoodský odborník by se neměl chovat tak jako vy... „Kamarádi a rodina by se měli semknout a pomoci mi, než bude příliš pozdě,“ „...váha jen 44 kilogramů (asi bych byla v nemocnici, kdyby to byla pravda) je tak šílená a nezodpovědná“.

Nakonec ji Ruby požádala, aby už se do ní v budoucnu nenavážela. „Nechte lidi na pokoji,“ zakončila Ruby svoji defenzivu. ■