Dopřejte si léto v zimě. Odleťte se ohřát do exotiky a nechte se hýčkat sluncem i oceánem

Dovolená v rytmu salsy

Piňacoláda, doutníky, nablýskaná auta z poloviny 20. století, lahodný rum…uhodnete, o které zemi píšeme? Jistě jste poznali, že je to Kuba! Dokážete si představit, že ležíte na pláži, nohy vám omývá Karibské moře, v ruce máte skvělý koktejl a pozorujete temperamentní Kubánce, jak se baví v baru a tančí salsu, zatímco v Česku je pod nulou a sněží? Jestli se vám tahle představa líbí, nezbývá vám nic jiného, než se podívat na portál dovolena.cz a vybrat si, kdy se do Karibiku podíváte se svými blízkými i vy! Doporučujeme jet co nejdřív, Kuba se otevírá světu, a tak je možné, že zbývá jen pár let, než se autentičnost staré země ztratí v minulosti.