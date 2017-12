Sladěni barvami i srdcem: Mladý Beckham (18) vyrazil do společnosti se staronovou přítelkyní

Syn slavných britských rodičů Brooklyn Beckham (18) a americká herečka Chloë Grace Moretz (20) Profimedia.cz

Než se ti dva dali v létě dohromady, chodili spolu už dvakrát. O dva roky starší americká herečka Chloë Grace Moretz (20) se Brooklynu Beckhamovi (18) zalíbila poprvé v roce 2014 a tehdy jí byl natolik okouzlen, že nezaváhal a hned ji představil i svým slavným rodičům Victorii (43) a Davidovi (42). Dlouho jim to nevydrželo, ale pak to spolu zkusili na pár měsíců i následující rok.

Teď od léta, kdy spolu zase začali randit, se z nich, hlavně díky médiím, které jim prakticky nedají vydychnout, stal asi nejznámější mladý pár New Yorku (Brooklyn tam totiž studuje prvním rokem fotografii). Poslední akcí, které se spolu Beckham s Moretz zúčastnili, bylo oceňování nejlepších světových obuvníků FN Achievement Awards 2017, kam přijeli barevně doslova koordinováni.

Brooklyn si na večírek vzal bílou košili, tmavomodré sako a tmavě zelené kalhoty s modrou kostkou. Chloë s ním pak ladila tmavě zelenou koženou bundou, která byla prakticky ve shodném odstínu jako jeho kalhoty. A oběma jim to spolu moc slušelo.

Staré přísloví praví, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. V případě těch dvou je to vlastně už potřetí. U nich to spíš vypadá na rčení, že stará láska nerezaví. Tak třeba jim to do třetice už konečně doopravdy vyjde. ■