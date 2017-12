Poprask kolem Českého slavíka nepřestává! Michal David dnes vrátil cenu!

Michal David získal v kategorii zpěváků stříbro, nechce ho! Michaela Feuereislová

Organizátor ankety neuznal Tomáši Ortelovi a jeho kapele letošní hlasy kvůli tomu, že údajně porušili pravidla fair play, když nabádali na sociálních sítích k hlasování své fanoušky. Přiřkl mu proto stejný počet hlasů co loni.

Hvězdy a fanoušci ankety se bouří, Michal David je po Kabátech druhý, který slavíka vrací. Rozhodl se tak poté, co se mu dostal do ruky přesný počet hlasů pro Tomáše Ortela a ten ho v hlasování výrazně předběhl.

"Jsem akorát v autě a jedu na agenturu Musica Bohemica vrátit stříbrného slavíka, respektive vyměnit za bronzového. Jardu Těšínského jsem požádal, ať mi to číslo řekne. Tomáš Ortel získal 31 086 hlasů, dostal skoro jednou tolik hlasů, co já. Stříbrný mi zkrátka nepatří. Mám ho u sebe, jedu ho prohodit, vezmu bronzovýho a jedu pro vnuka Sébu do školy. Tím je to pro mě vyřešený," řekl Super.cz Michal David. ■