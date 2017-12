Vánoce se blíží. Co si nejvíc přejí naše (nejen) slavné ženy pod stromečkem a jaké dárky umí změnit život

Co chtít k Vánocům od manžela či přítele? Nebo co pro maminku, kamarádku či kolegyni? Víme, co si (nejen) naše slavné ženy přejí. Inspirujte se u nich. Letos pod stromečkem už žádné kosmetické balíčky ze supermarketu!

Vánoce se blíží. Co si nejvíc přejí naše (nejen) slavné ženy pod stromečkem a jaké dárky umí změnit život Foto: Klinika Yes Visage

Slavné ženy se zkrášlují, omlazují, ubírají centimetry v pase, a naopak přidávají na poprsí. Každá žena už někdy přemýšlela, že by na sobě něco vylepšila. Jen pouhá 2 % českých žen (oproti 13 % mužů) je spokojena se svým vzhledem a více než třetina z nich vážně zvažuje nějaký zákrok estetické medicíny. Nejčastěji jsou nespokojeny s břichem, hýžděmi a stehny. Čtvrtina pak touží po novém poprsí a po omlazení, vyhlazení vrásek či liftingu. Není divu, že nejedna žena rozbalí pod stromečkem poukaz na estetický zákrok. Dárek, který potěší, splní tajné přání a navíc zvýší sebevědomí. „Nejčastěji jej pořizují muži svým partnerkám. Někdy jako překvapení, častěji si však žena o tento dárek řekne sama a zákrok i kliniku má již vybranou,“ potvrzují na Klinice Yes Visage, největší klinice estetické medicíny v Česku a na Slovensku. Ovšem nejen partneři, často i děti svým rodičům. „Maminka potřebuje operaci víček, rodina se poskládá a koupí poukaz,“ doplňuje plastický chirurg MUDr. Martin Molitor. Více o dárkových poukazech Kliniky Yes Visage na www.yesvisage.cz/vanoce. FOTO: Klinika Yes Visage FOTO: Klinika Yes Visage Kdo slavný si nadělil liposukci, prsa nebo facelift?

Liposukce, z nich pak laserová liposukce SlimLipo, je nejžádanější zákrok, který si nadělují nejen české ženy ale i celebrity. Jmenujme například Alici Bendovou nebo Michala Davida. Oblíbená i mediálně jsou pak prsa. Mezi posledními si upravila dekolt třeba Anife Vyskočilová. Všechny ženy bez rozdílu slávy pak chtějí mládnout. U oblíbených dermatologů Kliniky Yes Visage si tak nadělily omlazení pomocí výplně kyselinou hyaluronovou Iva Kubelková či Daniela Šinkorová, plazmalifting si zamilovala Simona Krainová. Botox a lifting bez skalpelu pak například Alice Bendová. FOTO: Klinika Yes Visage FOTO: Klinika Yes Visage FOTO: Klinika Yes Visage Darovat lze i zdraví

Moderní centrum preventivní medicíny Kliniky Yes Visage nabízí i nejkomplexnější celkové vyšetření zdravotního stavu u nás. To, na co by ve státních zařízeních bylo zapotřebí několika žádanek a trvalo by měsíce s časem stráveným po čekárnách nemocnic, získáte během jednoho termínu, na jednom místě s výsledky ihned a v pohodlí soukromé kliniky. „Toto je letos můj dárek. Dohlédnu na své nejbližší a rodinu, aby tady byli co nejdéle,“ prozradila tak svůj vánoční dárek zpěvačka Lucie Bílá. FOTO: Klinika Yes Visage Tip pro vás:

Udělejte radost druhým i sobě. K zakoupeným dárkovým poukazům naděluje Klinika Yes Visage nejštědřejší bonusy v Česku – další poukázky na služby v hodnotě až 15 000 Kč zdarma. Využít je můžete pro sebe nebo opět jako dárek. „Nejčastěji klienti kupují poukázky se stanovenou částkou k využití na cokoli. Z více než 300 služeb si pak u nás vybere opravdu každá žena. Získává možnost výběru od neinvazivních, kosmetických či kadeřnických služeb přes služby moderní miniinvazivní dermatologie a laserů až po zákroky našich špičkových chirurgů. Poukazy lze využít také na celkové preventivní vyšetření zdraví. Prostě službu si už obdarovaná rozmyslí sama,“ vysvětluje manažerka největší estetické kliniky u nás. Více o dárkových poukazech Kliniky Yes Visage na www.yesvisage.cz/vanoce. Podívejte se ve videu, kam si slavní chodí pro krásu. Celebrity na Klinice Yes Visage ■