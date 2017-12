Obdařená modelka sebevědomě vystavila své mocné zbraně: Přírodními pětkami všem vyrazila dech

Kelly Brook se do očí nikdo nedíval. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vnadná brunetka si nenechala ujít událost, kam by to většinu modelek moc netáhlo. Na British Takeaways Awards totiž byli oceněni provozovatelé fastfoodů, jimž se krásky z módních mol většinou vyhýbají jako čert kříži. Kelly Brook se ale nenechá omezovat a k jídlu si dá to, na co má zrovna chuť. Její tělesné nedostatky v kalendáři bezbolestně odstraní Photoshop.

Přírodními pětkami obtěžkaná Kelly na galavečer zvolila šaty odhalující její ramena a samozřejmě i ženské zbraně. Pánové utápěli své pohledy v jejím dekoltu, i když modelka s sebou měla jako garde svého přítele Jeremyho Parisiho. Ten už si určitě zvykl na to, že jeho partnerka nenechává muže v klidu. ■