Svého nového přítele Jágrová už představila slavnému strejdovi. Před babičkou ale potetovaného muže zatím skrývá

Na první pohled křehká blondýnka je drsnější, než byste čekali. Super.cz

Na první pohled byste to do ní asi neřekli, ale křehká blondýnka Pavlína Jágrová má velkou slabost pro tetování. Tělo neteře Jaromíra Jágra (45) zdobí hned několik obrázků. Přestože její slavný strýček tetování doslova nesnáší, ona už ani neví, kolik „kérek“ její tělo zdobí. Prý to bude až patnáct kousků.

„Přestala jsem to počítat. Na první jsem šla v osmnácti. Kamarád mi dělal kotvu na noze. Je skoro neviditelná a není to moc povedené. Tehdy mi Jaromír řekl, že to je strašný, odporný a že se mu to nelíbí,“ svěřila Jágrová, která by si právě tuto kotvu nejraději nechala odstranit.

Permanentní zdobení těla netěší ani její babičku. „Babička tetování nenávidí, ale ví, že jsem potetovaná. Když za ní jedu, tak si pro jistotu vezmu mikinu nebo svetr, aby ji to neprovokovalo,“ vysvětlila Pavlína, která se na potvoru zamilovala do potetovaného přítele Matěje.

Právě i z tohoto důvodu se Pavlínin přítel setkání s paní Jágrovou obává. „Musím se přiznat, že se trošku toho setkání bojím, ale babičce ukážu, že jsem hodný kluk, a snad změní na tetování názor,“ doufá Matěj. Se slavným strýcem své partnerky se již ale seznámit stihl. „Dělal si ze mě hodně srandu, ale byl naprosto v pohodě. Ptal se mě, co to tetování znamená, ale nic jiného neřekl,“ vysvětlil. ■