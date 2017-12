Cest letadlem má bývalá tenisová jednička plné zuby. Čas raději tráví se svým svalnatým snoubencem na pláži

Karolína Plíšková se rozpovídala o své poslední dovolené. Super.cz

„Dovolená byla dobrá, jsem ráda, že to volno bylo. Bohužel to volno vždycky rychle uteče. Teďka už začínám trénovat, abych se připravila na další sezónu. Koncem prosince jedu do Austrálie,” říká Plíšková, kterou čeká účast na Australian Open.

Karolína se svým snoubencem Michalem Hrdličkou (29) strávila dovolenou v Dubaji.

Její o dvě minuty starší dvojče Kristýna si dopřála ještě o něco povedenější dovolenou na Maledivách. Tam by se ale Karolíně cestovat nechtělo. „Cesta je pro mě vždycky dlouhá. Čas raději strávím pobytem na pláži než v letadle. Dubaj byla nejbližší varianta, protože není tak daleko z České republiky,” říká Karolína, která po pobytu v Emirátech odcestovala ještě na Floridu a do Monaka.

V nejbližší době čekají Plíškovou povinnosti spojené s tenisem. Na příjemné chvilky se snoubencem bude muset na čas zapomenout. „Teď mě čeká měsíc tréninků. Michal by mě měl přijet do Austrálie podpořit, tak uvidíme,” říká Karolína Plíšková. ■