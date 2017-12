Nejen v modelingu je potřeba štíhlá figura: František Janeček dal zpěvačkám kvůli Fantomovi opery nůž na krk

František Janeček Super.cz

"Výkony jsou diametrálně odlišné. Někdo tu svoji pozici udržel, to znamená hlasovou. U někoho jsou otazníky, takže to buď rychle dostuduje, anebo o to přijde. To je asi tak všechno, co bych k tomu řekl, protože dílo je dáno a musí být provedeno se vší pečlivostí a dokonalostí," uvedl pro Super.cz.

My ovšem v zákulisí zaznamenali i jiné výtky než ty pěvecké. Jedna ze zpěvaček si musela vyslechnout, že její postava není, co bývala, a jako holka krev a mlíko je sice půvabná, nikoli však pro roli baletky.

"Pravda je, že ta vizualita na jevišti není zanedbatelná. Když chce dáma hrát, i když má podle občanského průkazu více roků, sedmnáctiletou dívenku, tak tomu ta vizáž, včetně figury, musí nějakým způsobem odpovídat. Některé kolegyně tedy dostaly předepsanou přísnou dietu," prozradil František Janeček, v jehož divadle Goja Music Hall se bude Fantom opery od příštího září hrát. ■