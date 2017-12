V šarlatových šatech byla k nepřehlédnutí. Modelka Demi Rose se sladila s červeným kobercem, přesto ji nešlo přehlédnout

V Londýně byla Demi Rose k nepřehlédnutí v nádherných červených šatech s hlubokým dekoltem a dlouhým rozparkem. Profimedia.cz

A dívka, která si velice zakládá na tom, aby na takto sledovaných akcích vždy ukázala co nejvíce z deviz, kterými ji příroda tak štědře obdařila a které jsou pro modelku tolik důležité, samozřejmě bodovala.

Hedvábné šaty v šarlatové barvě by přitahovaly oči, i kdyby visely nepoužité na ramínku. Když ale jejich vysoký rozparek ozdobily pěkné nohy této birminghamské krásky, byla to ta pravá podívaná. A když k tomu přičteme ještě výplň dekoltu... Ale to už je asi zbytečné komentovat.

A teď k těm zmíněným nepříjemnostem... Demi si nedávno užila trochu hrůzy se dvěma pracovníky britské zásilkové služby, kteří se z ní snažili vymámit adresu jejího bydliště, přestože jí zásilku měli doručit do posilovny, kde si byla zacvičit. To ji samozřejmě zarazilo. Přestože odmítla, dále na ni naléhali pod záminkou uložení kontaktu pro případ doručování dalšího zboží. Samozřejmě, že jim to neprošlo. Když Demi pohrozila, že vše nahlásí manažerům společnosti, jeden z nich ji začal zoufale prosit, ať to nedělá. Po dosti dlouhém přemlouvání jim nakonec odpustila. ■