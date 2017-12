Už nebude bez poskvrnky. Andrea Bezděková touží po tetování

Andrea Bezděková se rozhodla nechat se tetovat. Super.cz

„Momentálně žádné tetování nemám. Věkem jsem ale dozrála k tomu, že bych po jednom toužila,” svěřila se modelka s nápadem, že se přímo na otevření pánského kadeřnictví spojeného s tetovacím salonem nechá potetovat.

Andrea má velmi konkrétní představu, jak by její ’kérka’ měla vypadat. „Mám vybrané hned tři symboly, ale nad umístěním stále uvažuju,” svěřila, konkrétnější ale být nechtěla. „Nepotřebuju to dávat na odiv. Nebude to vyloženě intimní partie, ale ani to nebude na příliš viditelném místě. Možná si ho někdo v budoucnu všimne, možná taky vůbec,” byla záhadná Andrea.

Později se přece jen svěřila. „Chtěla bych jednorožce, ale nejdřív se musím rozhoupat,“ řekla Bezděková, že ji zaujal nyní hodně populární motiv. Tak snad nebude později litovat. ■