Z jejích stehen neusnete: Takhle Petra Svoboda pobláznila hlavy všech mužů okolo!

A o pouhou fantazii musí jít, Petra je totiž šťastně zadaná. Neustále se ale spekuluje, jestli se s přítelem konečně nechystají do toho praštit nebo zda nebudou mít dítě. V tomhle je ale Petra mlčenlivá jako hrob.

„Nic se nezměnilo, všechno je stejné a je to tak v pohodě. O soukromí moc mluvit nechci. Jsem spokojená s tím, jak to je. To jen spekuluje veřejnost. A těhotná určitě nejsem,“ řekla nám na kameru sličná moderátorka, která má postavu, již by jí mohlo mnoho modelek jen tiše závidět. Však se ale také modelingem živila!

Potkali jsme se na křtu prvního hvězdného selfie kalendáře, v němž má třeba fotku i Marta Kubišová.

„Se selfie kalendářem mám premiéru. Má vybrat peníze na dobrou věc, název nadace Splň si sen mluví jasně, pomáhá dětem i dospělým. Lidi, co za ní stojí, znám dlouhodobě, tak v ně mám důvěru. Jinak nejsem selfie maniak a samožer, jak by se mohlo zdát, ale sem tam si nějaké selfie udělám,“ dodala usměvavá Svoboda. ■