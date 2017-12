Ani v šestém měsíci stále nevypadá těhotně. Jméno pro chlapečka ale už Lašková s manželem vybírá

Gabriela Lašková o jménu svého miminka. Super.cz

Na poslední prezentaci kolekce Beaty Rajské by nezávislí pozorovatelé nejspíš nepoznali, že Gábina Lašková (27) je na začátku šestého měsíce těhotenství. Módní návrhářka totiž Českou Miss 2013 oblékla do volných modelů. „Nebyl to můj záměr, ale paní návrhářka na mně zkoušela několikery šaty s tím, že mnoho z nich je dělaných do pasu. Ty ale na mě nebyly, ty už jsme nezapnuly,” smála se Gábina.

Podle všeho se jedná o Gábininu poslední aktivitu na přehlídkovém mole do porodu. „Když jsme se s Beatou bavili, jestli budu chtít jít tuto přehlídku, tak jsem váhala. Přece jen jsem nevěděla, jak na tom opravdu budu. Teď jsem ráda, že jsem na tom dobře, jsem stále plná energie, ale přece jen musím přiznat, že únava se s postupem dne stupňuje. Asi je to poslední přehlídka, kterou do porodu půjdu,” říká Lašková.

Gábina s manželem Filipem si nechali prozradit pohlaví miminka a světu přiznali, že očekávají narození chlapečka. Jméno svému potomkovi zatím nevybrali. „Byli bychom rádi, kdyby to bylo české jméno. Zároveň nechceme nic tradičního. Myslím si, že to bude jméno, které nám sedne, nebudeme se kvůli němu hádat, bude nám ladit s příjmením, budeme vědět, jak ho budeme chtít oslovovat. Nebudeme vymýšlet asi nic specifického a zvláštního,” rozpovídala se o výběru jména Gabriela.

Samotné jméno miminka se ale nejspíš dozvíme až po moderátorčině porodu. „Byla bych ráda, kdyby to zůstalo tajné až do momentu odchodu z porodnice, do té doby bych to ráda vydržela neříkat. To, že je to chlapeček, jsem věděla, že prásknu hned,” směje se Gábina Lašková. ■