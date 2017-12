Bára Poláková si při natáčení ostříhala vlasy nejen v klipu, ale i ve filmu: Krátké jí seknou a jsou pohodlné k dětem

Bára Poláková Super.cz

Ve svém posledním videoklipu si Bára Poláková (34) ostříhala vlasy nakrátko. Ale nebylo to poprvé, co se části své hřívy zbavila před kamerou. Právě nyní přichází do kin film Kvarteto, kde se její hrdinka ostříhá. "Je to pravda, došlo mi to až teď, že se to vlastně propojilo i s tím klipem, je to vlastně hrozně blízko u sebe," řekla Super.cz Bára.

"V tom filmu je to jako očista anebo potřeba změny, tím, že se ostříháte, odhodíte ty uplynulé roky, kterých se chcete zbavit. Je to strašně hezký obraz. Tak je to vlastně i v tom klipu, protože ta písnička je o rozchodu, tak se to tam hodilo," vysvětlovala.

Doma s Pavlem Liškou, s nímž vychovává dvě dcery, nás ale ujistila, že je všechno v pořádku. "Vždyť v té písničce se zpívá, že teď po pěti letech se na to dívám jinak. Je to spíš o vyrovnání. Moje poselství té písničky je pro kohokoli, že po rozchodu bude líp, a není to tak černé, jako v tu chvíli, kdy to tak člověk vidí, a čas to zahojí," upřesnila.

Krátké vlasy si pochvaluje i jako maminka dvou malých holčiček, které ji už nemohou tahat za její dlouhé kadeře. "Je to skvělé. Původně to tenhle praktický důvod nemělo, ale teď to vítám," smála se herečka a zpěvačka.

Při rozhovoru jsme se dostali ještě k tomu, že se kvůli filmu Kvarteto musela naučit hrát na hudební nástroj. Jak to s hraním má, vysvětluje ve videu. ■