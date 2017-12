Stavte se pro dárek na OMV a užijte si zimní relax

Milujete ten pocit, když se po horké koupeli nebo sauně zabalíte do nové, jemné osušky? Jestli tohle chcete dopřát sobě nebo svým blízkým, nebo udělat někomu radost dárkem pro péči o pleť, vlasy či vousy, zastavte se na OMV a spojte příjemné s užitečným. Odměnou za čerpání pohonných hmot vám je nyní sleva až 72 % na luxusní osušky známé milánské značky Bellora z jemné bavlny a profesionální přístroje pro péči o pleť a vlasy italské značky Imetec, jako kulma na vlasy, kartáček na čištění obličeje či zastřihovač vousů. Co musíte udělat, abyste si vyzvedli vybranou odměnu? Až budete potřebovat tankovat palivo, zajeďte k OMV. Když načerpáte plnou nádrž a občerstvíte se, budete pravděpodobně moci po každé návštěvě čerpací stanice odjet s vybranou odměnou. A pokud dopřejete motoru některé z prémiových paliv MaxxMotion, i váš motor bude spokojeně příst a odmění se vám snadnými starty i v největších mrazech, snížením spotřeby a vyšším výkonem. Akce platí do 21.1.2018 nebo do vyčerpání zásob.